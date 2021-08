Nandez, l’Inter non considera l’affare “morto”. Ma ci vogliono queste condizioni

Anche se Dumfries è la prima scelta per la fascia di destra, non è detto che anche Nandez non possa arrivare alla Pinetina

Marco Astori

"Anche se Dumfries è la prima scelta per la fascia di destra, non è detto che anche Nandez, il prescelto per quel ruolo se fosse rimasto Lukaku e fosse stata possibile solo un'operazione low cost, non possa arrivare alla Pinetina". E' quanto si legge sull'edizione odierna del Corriere dello Sport: il quotidiano spiega come il centrocampista del Cagliari voglia partire e il club nerazzurro è alla ricerca della formula giusta: "Ieri l'uruguaiano si è scusato con tifosi e compagni dopo la ribellione di sabato, ma pensa sempre all'Inter.

Da viale della Liberazione l'affare non è considerato "morto", ma le condizioni devono essere quelle ipotizzate ovvero il costo del prestito di Nahitan (2 milioni) più il suo ingaggio lordo (4) deve coincidere più o meno con il risparmio dell'ingaggio di Nainggolan, che andrebbe in prestito al Cagliari con un incentivo all'esodo di circa 3 milioni lordi (ne guadagna 8,5 lordi). Numeri che però... non tornano per Giulini che ha dato l'ok al prestito con diritto di riscatto, ma pensa ad altre cifre sia per il prestito (4) sia come incentivo all'esodo per il Ninja (così dovrebbe pagare meno lui per trovare l'accordo con il belga)".