Tensione in casa Napoli: Calzona pronto per sostituire Mazzarri

Mazzarri prepara infatti la sfida Champions col Barcellona di mercoledì, ma il club sta avendo, si apprende, già un colloquio con Francesco Calzona, già vice di Sarri e Spalletti a Napoli. Calzona è attualmente ct della Slovacchia ma avrebbe avuto l'ok dalla federazione a poter allenare anche il Napoli in questo finale di stagione, restando ct. Restaper ora il dubbio se Mazzarri sarà in panchina mercoledì o possa essere esonerato in queste ore. Deciderà il presidente De Laurentiis.