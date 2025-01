Il difensore olandese ha sfruttato l'infortunio di Acerbi per rilanciarsi ad alti livelli e rivalutarsi anche in ottica mercato

Tra i protagonisti delle ultime settimane in casa Inter c'è scuramente Stefan de Vrij: il difensore olandese ha sfruttato l'infortunio di Acerbi per rilanciarsi ad alti livelli, dando una bella spolverata alle sue quotazioni anche in ottica mercato. Il suo contratto scade a giugno, e la dirigenza nerazzurra sta valutando di far scattare l'opzione di rinnovo per un'altra stagione. Nel frattempo, tuttavia, diversi club hanno provato a sondare la situazione.