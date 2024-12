Gli obiettivi dell'Inter

«Abbiamo una rosa e un’intesa che ci fa credere di poter fare bene in ogni competizione. L’obiettivo è andare in fondo a tutto, possiamo battere chiunque. Ovviamente non sarà facile, ma abbiamo questa convinzione. E nel frattempo guardiamo partita per partita. La nuova formula della CL è interessante: dopo sei gare non abbiamo ancora la certezza di essere qualificati e ci servono altri risultati importanti. L'attaccante più forte incontrato? In passato avevo detto Mbappé, ti punta ed è velocissimo. Ma ci sono anche tanti altri attaccanti forti, per esempio io li affronto tutti i giorni in allenamento e gioco con loro al Meazza. Cosa ne penso della questione stadio? Ogni volta che gioco a San Siro è bellissimo, tutti ne sono suggestionati. Ma credo anche nello sviluppo. Non è una domanda facile. Il cuore mi dice San Siro ma un nuovo impianto può aiutare il club a crescere», ha spiegato ancora de Vrij al quotidiano.