Attraverso un post su Instagram, Steven Zhang ha pubblicato una lunga lettera d'addio all'Inter e ai suoi tifosi. Il Corriere della Sera analizza alcuni passaggi della lettera. "A una settimana esatta dal comunicato in cui accusava di ostruzionismo Oaktree, annunciando di fatto l’impossibilità di tenersi il club nerazzurro. Quello del giovane ex presidente cinese è un saluto accorato, del resto nessuno ha mai messo in dubbio la sua passione. Anche se la frase «ho sempre saputo che un giorno avrei dovuto dirvi addio» lascia intendere che Zhang — dopo i guai finanziari causati dalla pandemia e dopo la stretta del governo cinese sugli investimenti nel calcio — sapesse già come sarebbe finito il film della seconda stella, a causa del mancato pagamento di 395 milioni per il prestito concessogli da Oaktree nel 2021".