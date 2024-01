Sky – Napoli, Mario Rui verso il forfait con l’Inter: pronto Zerbin al suo posto

Cambio in vista nell'undici titolare del Napoli per la finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter: forfait in vista per Mario Rui

Cambio in vista nell'undici titolare del Napoli per la finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter. Come riportato da Sky Sport, forfait in vista per Mario Rui per una fastidiosa vescica al piede. Al suo posto è pronto dal 1' Zerbin in fascia. L'esterno portoghese dovrebbe comunque accomodarsi in panchina.