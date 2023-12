Napoli-Inter, Cesari duro: “4 a Massa e 3 a Mariani: l’ha mandato a picco”

Intervenuto a Pressing, Graziano Cesari, ex arbitro, ha analizzato così la moviola di Napoli-Inter di ieri sera: "Massa non vede il braccio di Lautaro che cinge l'anca di Lobotka e cade sul tallone del centrocampista. Ci sono due errori: l'arbitro non può girarsi e non vedere il contatto di gioco. Il secondo errore è il VAR che non interviene. Acerbi-Osimhen? Massa vede e alza il dito dicendo che non c'è nulla: ma Acerbi prima dà un'ancata e poi c'è un contrasto basso coi piedi. Secondo me il VAR può intervenire: l'arbitro non ha visto tutto, si abbassa per cercare di vedere. Per me è calcio di rigore: do 4 a Massa e 3 a Marini, che invece di aiutarlo l'ha fatto andare a picco".