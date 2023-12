Controsorpasso Inter, messaggio di forza al Maradona. Inzaghi, la vera grandezza è dietro

"Hakan Calhanoglu ha il 20 sulla schiena, ma va letto diviso per 2. Se c’è un posto al mondo dove si sa che sono i 10 a cambiare la storia, questo è Napoli. Dopo 44’ sofferti, compresa una traversa di Politano e paratone di Sommer, Calha ha calciato in rete una meraviglia e ha spianato la notte nerazzurra. Nella ripresa, Barella, altra meraviglia, e Thuram hanno rifinito il 3-0 che vale il contro-sorpasso alla Juve. E non di corto muso. Per la quarta volta su quattro, l’Inter ha risposto a un sorpasso con un contro-sorpasso: un messaggio di forza. Dopo due pareggi in rimonta, a Inzaghi serviva una prestazione rotonda per cancellare il sospetto di scricchiolii e riposizionare l’Inter con le sue prepotenti ambizioni. Battere 3-0 i campioni d’Italia in casa loro aiuta a credere di potergli sfilare il trono. Osimhen ora dista 11 punti da Lautaro. Per dare ulteriore significato al saccheggio del Maradona, basti pensare che negli ultimi 17 passaggi da Napoli, l’Inter aveva vinto una volta sola (Conte nel 2020) e perso 10. Il Napoli ha giocato un buon primo tempo, recrimina per la sfortuna, per le prodezze di Sommer, ma anche per un paio di decisioni arbitrali. Di suo ci ha messo poca cattiveria offensiva e, soprattutto, la solita tenerezza difensiva: 7 gol subiti in più rispetto allo scorso anno. Quarta sconfitta, quante in tutto il glorioso campionato scorso. Unico clean sheet al Maradona il 27 agosto scorso, con il Sassuolo; ultima vittoria il 27 settembre, con l’Udinese. La casa non è più dolce casa. Ma il lavoro di Mazzarri si vede e raddrizzerà la barca", analizza La Gazzetta dello Sport.