Napoli-Inter, Kvaratskhelia ci sarà: il georgiano ha stretto i denti per giocare

Khvicha Kvaratskhelia sarà regolarmente in campo in Napoli-Inter di questo pomeriggio. Il georgiano aveva preoccupato l'ambiente azzurro per un trauma contusivo subito in allenamento in settimana, ma è pronto a stringere i denti per tornare in campo davanti al suo pubblico nell'impegno più ostico del finale di stagione della squadra di Spalletti.