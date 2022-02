Napoli-Inter, dove vederla in tv: diretta, canale e le formazioni probabili

Alla 25esima giornata scontro ai vertici della classifica di Serie A: Spalletti vuole la testa della classifica e Inzaghi tenterà di difenderla

È una di quelle partite che contano. Per il Napoli che vuole provare a superare l'Inter e scipparle il primo posto e per i nerazzurri che vogliono difenderlo e mostrare che la reazione contro la Roma, dopo la sconfitta con il Milan, era vera e continua.

La gara tra gli uomini di Spalletti e quelli di Inzaghi si giocherà al Maradona, sabato 12 febbraio alle 18. Il big match valido per la 25esima giornata andrà in onda in esclusiva su DAZN, sarà quindi visibile tramite smart tv e quindi app sui dispositivi (Amazon Firestick, Google Chromecast, su console Playstation 4 o 5, su X-box abilitate o attraverso la Timvision box) che permettono la visione del noto canale streaming detentore dei diritti della Lega Serie A.

I nerazzurri hanno collezionato finora 53 punti (e hanno giocato una gara in meno, quella contro il Bologna). Gli Azzurri seguono, a pari punti con il Milan, a 52 punti. Il 21 novembre si è giocata la partita d'andata, ma con il calendario asimmetrico è già tempo di una nuova sfida tra le due squadre che nel primo match della stagione si erano affrontate a San Siro ed era finita 3 a 2 per l'Inter.

Qualche dubbio in più sull'Inter che non avrà Bastoni, per squalifica e infortunio. Potrebbe giocare Dimarco al suo posto con Perisic a sinistra e resta il dubbio in attacco. Sanchez verrà confermato accanto a Dzeko o questa volta tocca a Lautaro?