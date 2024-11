Il centrocampista del Napoli ha recuperato dall'infortunio e dovrebbe essere in campo nella grande sfida di domenica con l'Inter

"La luce in fondo al tunnel. Dopo un mese di assenza, Stanislav Lobotka è pronto a riprendersi il Napoli. E a riaccendere il motore della capolista, desiderosa di togliersi al più presto dalla faccia i tre schiaffi presi a domicilio dall’Atalanta. Lobotka oggi tornerà ad allenarsi in gruppo, e già questo è un segnale importante in vista della trasferta di Milano. E nei prossimi giorni intensificherà il ritmo e il lavoro: se tutto procederà positivamente, il regista slovacco tornerà a essere il punto di riferimento della manovra azzurra", scrive La Gazzetta dello Sport.