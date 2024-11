“Il passaggio burocratico non è vincolante ma era necessario affinché le due società potessero conoscere la stima esatta del valore del Meazza. Se Inter e Milan vorranno andare avanti con il progetto del nuovo San Siro, quindi, dovranno investire una somma di poco inferiore ai 200 milioni lordi (al netto cioè di tutte le spese per quanto riguarda le opere pubbliche, che non sarebbero a carico dei club). L’iter ora potrà entrare nel vivo: previsto in settimana un incontro tra Milan, Inter e il sindaco Beppe Sala”, aggiunge il quotidiano.