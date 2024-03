In casa Napoli il grande dubbio in vista della gara di questa sera contro l'Inter riguarda Victor Osimhen: l'attaccante nigeriano figura regolarmente nella lista dei convocati, ma la sua presenza in campo è tutt'altro che scontata. Così scrive Tuttosport: "Anche ieri ha lavorato parzialmente da solo nella seduta di rifinitura, per poi svolgere il resto della sessione con la squadra ed è questa la ragione che porta a tenere viva anche l'ipotesi del forfait.