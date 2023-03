Napoli, Politano: “Non mi aspettavo una stagione così. Campionato ancora lungo”

Matteo Politano, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "Una sconfitta ci può stare, l'importante è reagire. Non mi aspettavo una stagione bella fino a questo punto . Ma dal primo giorno si è visto che nonostante avessimo perso giocatori importanti stava nascendo un bel gruppo. Poi sono arrivati giocatori che si sono messi subito a disposizione e si è creato qualcosa di magico. Sin da Dimaro c'era un bell'entusiasmo, non ci aspettavamo questo, poi è iniziato il campionato e stiamo costruendo qualcosa di importante. Il campionato è ancora lungo e bisogna continuare a pedalare. Durante gli allenamenti riesci a capire quello che può succedere durante la stagione. Ogni tanto la diciamo la parola Scudetto, perché per tutti noi sarebbe qualcosa di magico e un coronamento di un sogno".

"Noi sappiamo che vincere uno scudetto a Napoli è un sogno per tutti quanti, giocatori, società e soprattutto per una città che lo merita e son tanti anni che non lo vince. Sicuramente sarà una festa bellissima, una città che sarà in festa in modo meraviglioso e noi lavoriamo domenica dopo domenica per regalare questa gioia. Il mister ci tiene sempre sul pezzo. Ci sprona a tutti perché il campionato è ancora lungo, c'è da vincere le altre partite. Poi c'è la Champions e dobbiamo dare sempre il massimo durante gli allenamento, restare concentrati per coronare questo bellissimo sogno costruito in questi mesi. Ai tifosi voglio dire che noi daremo sempre il massimo per questa maglia e speriamo di poter festeggiare il 4 giugno tutti insieme".