Sky – Napoli, che tegola per Gattuso, Fabian Ruiz non sarà in campo contro l’Inter

Se Antonio Conte, per la sfida di questa sera al San Paolo contro il Napoli nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, dovrà fare i conti con qualche defezione, tanto meglio non va all’allenatore azzurro, Gennaro Gattuso.

Come riportato da Sky Sport, infatti, l’ex Milan dovrà fare a meno di Fabian Ruiz, centrocampista spagnolo match winner della partita d’andata a San Siro, terminata 1-0 per il Napoli. Il giocatore, non al meglio, non sarà dunque in campo contro l‘Inter. Al suo posto giocherà Elmas.

(Fonte: Sky Sport)