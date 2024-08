Ieri è arrivata una sconfitta per il nuovo Napoli di Antonio Conte. Gli azzurri hanno perso 2-0 contro il Girona, ma a far suonare un campanello d'allarme è stata la prestazione. Al termine della gara l'ex tecnico dell'Inter ha preferito non rilasciare dichiarazioni per la prima volta in un post partita. "Conte vuole di più, non siamo ancora ai livelli che desidera e sa che c'è molto lavoro da fare. Per farsi trovare pronti, a partire dalla Coppa Italia, in programma tra 6 giorni al Maradona contro il Modena", sottolinea Calciomercato.com.

"Conte vuole di più anche dal mercato. Perché c'è un tema molto delicato che tiene tutto in sospeso. È quello che vede Victor Osimhen al centro di tutto. Si allena in gruppo a tratti ma non prende parte alle amichevoli. Intanto, fino a quando non uscirà lui, non potrà entrare Lukaku. Il tecnico si ritrova con la situazione centravanti bloccata, anche Simeone è in uscita e si affida così a Raspadori. Che non ha le caratteristiche del 9 puro, fisico, come piace a lui. Conte chiede una mossa, accelerare i tempi. Non solo per il centravanti: aspetta Gilmour, aspetta le novità in entrata e in uscita. Ora Antonio Conte ha fretta".