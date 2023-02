Napoli, Spalletti: “Grande prestazione, ma stiamo calmi. Osimhen? Sembra che…”

Le parole del tecnico del Napoli dopo la vittoria di questa sera contro il Sassuolo al Mapei Stadium

Daniele Vitiello

Al termine di Sassuolo-Napoli di questa sera, Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le sue considerazioni: "Bisogna andarci piano con quelli che sono i paragoni, perché diventa un problema. Bisogna stare calmi, molto calmi. Dobbiamo fare bene le cose che sappiamo fare. La riaggressione l'hanno fatta molto bene, hanno forza nello strappare la palla all'avversario: Grande prestazione da un punto di vista di analisi in generale. Le ultime partite le abbiamo vinte, ma c'era stata meno qualità. Stasera invece nel possesso, nella gestione delle fasi, nell'essere squadre in tutte le cose mi è sembrata superiore alle ultime e posso codificarla in una grande prestazione.

Osimhen? Per quello che abbiamo valutato lì sul posto, ora i medici stanno approfondendo, non sembra niente di particolare. Soltanto un po' di stanchezza. Non riesce a risparmiarsi. Quando ha questa voglia di saltare addosso, fa questi strappi e non si ferma fino a che non ha ricatturato la palla.

Stasera siamo stati sintetici nelle cose da fare, siamo stati veloci, qualitativi nel far circolare la palla e nell'andare a creare occasioni. Secondo me abbiamo sofferto un paio di volte perché il Sassuolo è allenato bene e gioca un bel calcio, per cui non puoi avere la supremazia 90' e ogni tanto devi soffrire. Nella ripresa poi siamo entrati bene, creandoci più volte la possibilità di fare il 3-0. E viene fuori che la squadra ha fatto una prestazione da squadra super matura, super attenta, vogliosa. Stiamo vivendo un buon momento, ma nessuno ha la presunzione di andare più morbido e questi sono segnali importanti per il futuro".