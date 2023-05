EDICOLA / CdS: Napoli, l’ultimo sfizio. Lezione all’Inter finalista in CL. La Juve…

Nel taglio alto spazio ad Allegri e alle sue dichiarazioni: «Juve, io non me ne vado. Resto al cento per cento, ma è una scelta mia, non sono nella testa degli altri». Intanto la società bianconera attende oggi il verdetto della Corte d'Appello sul caso plusvalenze. "Verdetto entro le ventidue, rischio meno dodici", ribadisce il quotidiano.