Inter, Bergomi: “Ad oggi c’è una favorita, il City. Guardiola? Ci ho parlato e…”

Le parole dello Zio: "Col Napoli finché io l'ho vista, era lì bella compatta, cercava di ripartire e poteva essere una simulazione in vista del City"

Intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, ha parlato così in vista della finale di Champions League del prossimo 10 giugno: "Fermare le squadre di Guardiola è difficile, ci ho parlato e tutti pensano che lui faccia gli schemi offensivi, invece lui pensa dove recuperare palla il prima possibile. Lui soffoca in questo.