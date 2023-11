Repubblica – Nazionale, si ferma Bastoni: Spalletti deve reinventare la difesa. Frattesi…

Il ct deve reinventare la difesa in vista della gara contro la Macedonia del Nord

Altra tegola per Luciano Spalletti. Con molta probabilità il c.t. azzurro dovrà fare a meno di Alessandro Bastoni che ha accusato nell'ultima sessione di allenamento un affaticamento muscolare al polpaccio destro. Nella mattinata di domani, il difensore sarà sottoposto ad accertamenti per capire l'entità dell'infortunio. Come sottolinea Repubblica, con la Macedonia del Nord si profila dunque una difesa ritoccata, con Darmian, Acerbi, Dimarco e uno tra Gatti e Buongiorno, davanti a Donnarumma.