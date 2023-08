Ndour: “Al Benfica ho legato con Joao Mario, quando ho ricevuto la chiamata del PSG…”

«Come è nata la passione per il calcio? Il primo anno all’oratorio San Giacomo, a Brescia. Non c’era la mia categoria, allora andavo ad allenarmi con i ragazzi più grandi. Sono juventino e per andare agli allenamenti mettevo la maglia di Krasic. Non era il mio idolo, si vede che mio papà al mercatino di Brescia, in centro, aveva trovato solo quella e visto che tifo per la Juve me l’aveva presa».