Ndoye e Posch, il Bologna vince anche a Napoli: Champions ad un passo

Il Napoli avrebbe anche l'occasione per riaprirla immediatamente ma Politano si fa parare un calcio di rigore da Ravaglia al 21'. Il Bologna tiene fino alla fine anche grazie ad un ottimo Ravaglia e vola così a 67 punti in classifica, a +7 sulla Roma sesta. In caso di KO dei giallorossi contro l'Atalanta domani, la Champions per il Bologna diventerebbe realtà. Il Napoli, invece, resta ottavo a 51 punti: 11° KO per gli azzurri, addirittura a -41 dall'Inter.