Nedved: “Inter? Contenti per Conte e Marotta. Antonio ha obbligo di vincere, lo sa”

Le parole del vicepresidente bianconero: "La rivalità c’è e ci sta sempre ma deve rimanere tale, in amicizia. Conte è stato preso dall’Inter per vincere e lui lo sa fare"

Intervenuto ai microfoni di Pierluigi Pardo per DAZN, Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha parlato così dell'Inter, soffermandosi su Antonio Conte e Beppe Marotta: “La rivalità c’è e ci sta sempre ma deve rimanere tale, in amicizia. Non ho nessun messaggio per Antonio. Conte è stato preso dall’Inter per vincere e lui lo sa fare. Adesso è dieci punti avanti e ha l’obbligo di vincere, lo sa anche lui. Se sta costruendo come ha fatto alla Juve? Può essere, anche perché è con Beppe Marotta e so come lavorano loro due insieme. Anzi, ho saputo che è guarito: sono molto contento per lui. Marotta per tutti noi è stato un grandissimo maestro. Siamo contenti per loro”.