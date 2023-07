TMW – Inter, ancora nessuna offerta dal Manchester United per Onana: settimana cruciale

Resta ancora tutta da definire la vicenda Onana: il Manchester United rimane in pressing fortissimo sul portiere camerunense, ma al momento, come scrive tuttomercatoweb.com, non ha ancora presentato alcuna offerta ufficiale all'Inter. I nerazzurri, così come l'estremo difensore, rimangono in attesa di novità dai Red Devils: si prospetta una settimana cruciale in tal senso. Da viale della Liberazione la richiesta è sempre la stessa: servono 50 milioni di euro più bonus.