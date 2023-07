Onana, l’Inter chiede 60 mln: United fermo a 50. Ma tratta già con lo staff del portiere

"Anche senza mosse ufficiali, c’è comunque una differenza da limare: il club nerazzurro vuole 60 milioni per privarsi dell’uomo che ha cambiato il volto della difesa di Inzaghi, mentre gli inglesi partiranno da una cifra inferiore ma sono pronti ad arrivare a 50 più bonus. Se ci si incontrerà a metà strada, tutto dovrebbe concretizzarsi e pazienza se il club di Zhang perderà i benefici fiscali del Decreto Crescita per André nella sua prima stagione: si tratta di più di 2 milioni che non verrebbero incassati perché il giocatore non ha avuto residenza fiscale per tutto il biennio previsto", spiega Gazzetta.