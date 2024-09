Nesta: “L’Inter perdona poco, sarà fondamentale l’attenzione e prenderli forte”

E' cambiato qualcosa dall'anno scorso, stiamo migliorando: sono contento. So che è dura, tutti gli allenatori sono un po' così: ho fiducia nella mia squadra, possiamo far bene. Il centrocampo? Tutti devono aiutare, quando usciamo forte dobbiamo prenderli forte: loro trovano linee di passaggio complesse, i tempi dovranno essere giusti. Caprari? Ha avuto un crociato, sta prendendo ritmo: Mota ha avuto un inizio complesso ma è fondamentale per noi, è di strappo. Sono tutti importanti".