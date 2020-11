Nesti: “Conte aveva suggerito di bere vino a chi criticava l’Inter ma poi lo stesso Antonio…”

Intervenuto su TMW, il giornalista Carlo Nesti ha parlato così delle ‘contraddizioni’ di Antonio Conte:

“Antonio Conte, dopo la partita contro l’Atalanta, aveva suggerito un bicchiere di vino in meno a chi criticava l’Inter, per la diminuzione del furore agonistico. In realtà, contro il Torino, i primi 60 minuti di gioco hanno evidenziato lo stesso problema, tanto da indurre proprio Conte e Lukaku a sottolineare come l’Inter non sia ancora una grande squadra. E quando si è trattato di specificare le carenze dei nerazzurri, l’allenatore ha parlato esattamente di “scarso furore agonistico”. La verità è che, a caldo, gli addetti ai lavori hanno le loro buone ragioni, nel non essere abbastanza tranquilli. Per non contraddirsi da una partita all’altra, tuttavia, bisognerebbe compiere uno sforzo di buon senso, e accettare più serenamente i dibattiti. Le considerazioni degli opinionisti, infatti, non sono poi tutte da buttare, se le domeniche successive diventano credibili”.