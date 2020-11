Barella: “Conte mi ha aiutato tanto, sono cresciuto nella gestione delle partite. Adesso…”

Il suo ruolo e l’importanza di avere Antonio Conte in panchina per la sua crescita. Ai microfoni dell’Uefa, Nicolò Barella parla del suo ruolo in campo e quello che gli chiede il tecnico nerazzurro. “La mezzala fa da raccordo tra accatto e difesa. Qui sicuramente la mezzala deve avere tanto inserimento e bravo nel fare le due fasi per dare una mano all’attacco e alla difesa. Conte? Mi ha aiutato tanto, credo di essere cresciuto di più nella gestione delle partite. Adesso so meglio quando andare in area di rigore, quando aspettare e quando fare la giocata decisiva. In questo mi ha aiutato tanto“.

(Sky Sport)