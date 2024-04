Carlo Nesti, giornalista, intervenuto su TMW, ha fatto il punto sul futuro della panchina della Juventus: "La Juventus non può aspettare di sapere se finirà fra le prime 4 o 5 del campionato, e se vincerà la Coppa Italia, senza programmare già il futuro. Al 90 per 100, Allegri sarà l'allenatore anche nella prossima stagione, e difficilmente modificherà la sua filosofia tattica: il 3-5-2. Per questo motivo, non mi torna la strategia di Giuntoli, che è chiaramente orientata verso il tridente offensivo. Chi cambierà idea dei 2?