Sommer all’Inter, Neuer ha ancora difficoltà: “Rientro tra almeno due mesi”

Sommer è ormai sbarcato a Milano. Il Bayern Monaco però non avrà Neuer ancora per qualche mese. Stando a quanto scrive la Bild qualche settimana fa il portiere del club tedesco si è allenato sul campo ma era ancora evidente la difficoltà nel colpire la palla con il piede sinistro. Il suo gioco è ancora fortemente limitato.

Le sue condizioni stanno tenendo in apprensione il Bayern Monaco. E per il portiere ora si sta parlando di un cambio di programma, per lui serviranno ancora circa otto-dieci settimane per il rientro.