Moratti: “Scudetto? Inter favorita quando arriva la punta. Sommer? Ecco cosa penso”

Intervistato da Numero Diez, Massimo Moratti ha parlato di nuovi arrivi in casa Inter. L'ultimo in ordine di tempo è Yann Sommer: "Non lo conosco bene, l’ho visto giocare anni fa e mi ricordo fosse bravo, quindi, penso sia rimasto così. Sicuramente si tratta di un ottimo acquisto da quel punto di vista, però di più non so".