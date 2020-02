Inter, senti Neville: “In Aubameyang c’è un po’ di Ian Wright. Segna come Henry e van Nistelrooy”

Opinionista come di consueto del programma di Sky Sports UK Monday Night Football, Gary Neville, ex laterale del Manchester United, ha commentato le recenti prestazioni di Pierre-Emerick Aubameyang, autore di una doppietta nell’ultima gara di Premier League tra Arsenal ed Everton. Dell’attaccante ghanese si parla soprattutto in ottica di un possibile trasferimento all’Inter, dato che i nerazzurri lo avrebbero messo nel mirino in caso di partenza di Lautaro Martinez:

“L’Arsenal manca di personalità e giocatori di leadership, ma penso che questo ragazzo abbia queste caratteristiche. ‘C’è un po’ di Ian Wright in lui, penso che ci sia un po ‘di cattiveria in lui, nelle sue interviste dopo il gioco mostra personalità e carattere. Lavora sodo sulla palla, lavora sodo sulla palla. Se guardi i suoi minuti per gol, è un minuto dietro a Thierry Henry. Ma penso anche a giocatori come van Nistelrooy. Al Manchester United, si aveva la sensazione che segnasse ogni 10 secondi. Eppure Aubameyang ha una media gol per minuti migliore rispetto a quella dell’olandese“.

(Fonte: metro.co.uk)