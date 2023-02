Neymar, troppe feste e i vicini si lamentano. Il sindaco: “È irrispettoso. Se ne frega…”

I vicini di Neymar si sono lamentati del rumore causato dalle feste organizzate nella villa del giocatore brasiliano a Bougival, un piccolo comune a 15 chilometri da Parigi. Il sindaco, Luc Wattelle, ha sporto denuncia contro il calciatore per disturbo della quiete. “E' irrispettoso”, tuona il sindaco di Bougival. Le feste in casa del brasiliano sono all'ordine del giorno, l'ultima, per il 31° compleanno lo scorso 5 febbraio, ha spinto i vicini a chiamare prima la polizia.

Per il sindaco, Neymar è “un individuo che non rispetta gli altri abitanti”. Tra le parti non c'è dialogo, e non sono certo le multe della polizia a frenare il brasiliano: “Visto quel che guadagna – sottolinea Wattelle – se ne frega altamente di pagare 135 euro, ma prima o poi trasmetteremo un dossier in Procura per disturbo ripetuto dell'ordine pubblico”.