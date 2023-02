L’Inter ha scelto: è Mazraoui l’erede di Dumfries. E l’assist decisivo può arrivare da Hakimi

L'esterno del Bayern è chiuso dall'arrivo di Cancelo e in estate potrebbe valutare concretamente la proposta dell'Inter

Andrea Della Sala

In estate l'Inter dovrà sacrificare uno dei suoi big per questioni di bilancio. Tutto fa pensare che il giocatore che verrà ceduto sarà Dumfries; l'olandese piace in Premier e nel prossimo mercato verranno approfonditi i discorsi. Per questo il club nerazzurro cerca un sostituto per la fascia destra: in cima alla lista c'è Noussair Mazraoui del Bayern.

"L’olandese vuole la Premier e in Inghilterra Chelsea e Manchester United hanno lanciato diversi segnali di apertura, con l’agente del giocatore che già durante il mercato di gennaio ha cominciato a intensificare i contatti con i due club. L’Inter, per il momento, resta spettatrice e attende eventuali offerte importanti. L’Inter deve fare cassa, questo lo sanno tutti. Ma non intende farsi prendere per il collo: nessuno è incedibile, ma solo di fronte a offerte congrue al valore dei propri tesserati", si legge su La Gazzetta dello Sport.

"Mazraoui aveva scelto il Bayern per l’enorme ambizione e perché convinto di poter avere un futuro luminoso in Baviera, dove il collega di reparto Pavard è in scadenza 2024 ma vicino all’addio. Ma le cose nel calcio cambiano in fretta e quando a gennaio il Bayern ha chiuso per l’arrivo di Cancelo, il messaggio è arrivato chiaro anche al marocchino. Il sogno di prendere possesso a lungo della fascia destra del Bayern sembra già finito e se Cancelo dovesse essere riscattato dal Manchester City (diritto fissato a 70 milioni, tanti soldi ma non un problema per il Bayern), Mazraoui potrebbe tornare a valutare l’idea di un trasferimento in Italia. L’Inter potrebbe offrire a Noussair quel posto da titolare che adesso ha perso in Baviera, oltre alla prospettiva di giocare ancora da protagonista in Champions e in uno dei migliori campionati d’Europa".

"Mazraoui lascerebbe un top club soltanto per un altro top club. E nella sua testa l’Inter (alla quale aveva strizzato l’occhio due anni fa) è un’opportunità da prendere al volo. Anche perché le sue caratteristiche si sposano alla perfezione con le esigenze del club e di Simone Inzaghi, che adora i giocatori capaci di ricoprire più ruoli in campo. Come Darmian, infatti, Mazraoui può essere utilizzato su entrambe le fasce. Pur essendo un terzino destro da sempre, nel Marocco ha dovuto traslocare sull’altra fascia per una maglia da titolare. A destra c’è Hakimi, uno dei simboli dell’ultimo scudetto dell’Inter che adesso potrebbe fare un altro assist al suo vecchio club. Achraf ha Milano nel cuore, troverebbe le parole giuste per spingere Mazraoui a sposare in fretta l’Inter. Marotta e Ausilio sono già al lavoro: prima, però, deve arrivare l’offerta irrinunciabile per liberare Dumfries", spiega Gazzetta.