Nicolussi Caviglia: “Era importante non perdere. Titolare contro l’Inter un’emozione”

Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista della Juventus, ha analizzato ai microfoni di Sky Sport il pareggio per 1-1 contro l'Inter: "Quando ho saputo che avrei giocato titolare?L'ho saputo all'ultimo, è stata una sorpresa. Ero molto contento e ho cercato di sfruttare la mia occasione, lavoravo da tempo per questo. Giocare la prima da titolare contro l'Inter è un'emozione grande, ma alla fine le partite sono tutte uguali, ho cercato di essere me stesso e di rispettare i compiti tattici che avevo, schermando i loro attaccanti. Perchè Allegri ha scelto me? Magari per caratteristiche ha pensato che potessi fare questa partita".