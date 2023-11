Nilox e Inter scendono in campo al carcere minorile Beccaria per i diritti dell’infanzia

Il calcio diventa così una forma di rieducazione e una leva per recuperare valori e modalità di relazione fondamentali come lealtà, rispetto reciproco, collaborazione, determinazione e spirito di squadra. Valori ampiamente condivisi sia da Nilox, che ha fornito i kit da gioco alle due squadre, che dal Club nerazzurro, che promuovono questo incontro all’interno di un progetto educational nato con l’obiettivo di offrire ai giovani detenuti formazione e strumenti per migliorare non solo come giocatori, ma anche a livello umano e personale.

Anche quest’anno, presente a bordo campo per motivare e coinvolgere i ragazzi del Beccaria, Massimo Achini, Presidente del CSI Milano, già allenatore della squadra del Beccaria.

“Siamo particolarmente fieri che il nostro impegno si concretizzi in un progetto di inclusione sportiva e sociale insieme a Inter,” ha commentato Giovanni Testa, Chief Operating Officer di Nilox. “Lo sport e il movimento sono al cuore del nostro marchio e vedere come questo linguaggio, con la sua universalità, riesca a superare qualsiasi barriera, unendo gli individui e favorendo il dialogo, non smette mai di sorprenderci ed emozionarci”.

