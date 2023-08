Impallomeni: “Allegri vuole uno come Lukaku, potrebbe essere una sorpresa”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni, ex calciatore, ha parlato così del possibile scambio Vlahovic-Lukaku: "Dusan è in un grande club, e lì dentro nei ruoli cruciali devi fare una scelta. Credo che la Juve si stia muovendo in tal senso. Io credo che Lukaku potrebbe essere una sorpresa, Allegri vuole uno così, anche per l'inaffidabilità fisica di Vlahovic. Comunque arrivi o meno Lukaku si ripartirà forte".