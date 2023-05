Nocerino: “Tonali e Barella possono fare la differenza. Attacco dell’Inter superiore”

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Antonio Nocerino, ex centrocampista del Milan, ha parlato così in vista dell'euroderby di questa sera

"Spero gli attaccanti perché significa che si vedrà un bel derby. Nel Milan c'è Leao che spacca le partite, peccato per l'infortunio e vediamo se recupererà mentre nell'Inter penso a Lautaro e a Lukaku".

Da ex centrocampista, coma valuti i due reparti?

"Sono due reparti belli, completi. Hanno tecnica, gamba, fisicità. Forse quello dell'Inter porta in dote qualche gol in più: penso alle qualità balistiche di Calhanoglu ma anche Barella che è molto bravo negli inserimenti. Tornando al turco, arretrando come play ha dimostrato che chi ha qualità può giocare ovunque, Nel Milan quello che ha più il gol nella gambe è Tonali. Lui e Bennacer compongono una coppia di gamba e qualità. E devo dire che Krunic sta facendo un campionato incredibile. Nel complesso mi piace sia il centrocampo del Milan che dell'Inter: sanno giocare di reparto, aggressivi".