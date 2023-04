Sky – Inter, Skriniar non a disposizione col Benfica. Le condizioni di de Vrij

Ecco le novità in arrivo dall'allenamento dell'Inter: mercoledì a San Siro arriva il Benfica per il ritorno dei quarti di finale

Dopo il ko contro il Monza, l’ Inter si prepara a tornare in campo in Champions League. Mercoledì a San Siro arriva il Benfica per il ritorno dei quarti di finale, ecco le novità in arrivo da Appiano Gentile e riportate da Sky Sport:

Condizioni Skriniar e de Vrij

Tutti a disposizione a parte Skriniar, de Vrij ha lavorato un po’ in modo personalizzato per il problema alla caviglia accusato col Monza. Non c’è la volontà di forzarlo, lui va gestito, visto che anche D’Ambrosio non era al 100%. Darmian, Acerbi e Bastoni, sarà questa la difesa nerazzurra. Proprio la difesa non ha mai subito gol con Porto e Benfica, serve la migliore Inter in campionato”, le parole di Matteo Barzaghi da Appiano Gentile.