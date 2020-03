Inter, c’è un talento che ha un nome da brividi: con lui i tifosi sognano a occhi aperti

C’è un giovane talento che non ha ancora esordito in prima squadra ma che già fa sognare tutti i tifosi dell’Inter, anche per il nome che porta sulle spalle: è Filip Stankovic, figlio di Dejan, oggi portiere della Primavera nerazzurra e con qualche convocazione in prima squadra nel periodo dell’infortunio di Handanovic. Di lui Tuttosport scrive:

“Un figlio d’arte che promette di fare grandi cose in nerazzurro: è Filip Stankovic, portiere della Primavera, figlio di Dejan. Un fisico longilineo e freddezza. Però (dice la leggenda) al ragazzo muoversi poco non piaceva da piccolo: per questo al posto che scegliersi un ruolo come quello del padre, lasciava che a correre fossero gli altri. Ha da poco compiuto 18 anni (il 25 febbraio) e già ha un palmares di tutto rispetto. Balza agli onori della cronaca quando da capitano dell’Under 16 nerazzurra vince il primo titolo, lo scudetto. Il titolo in Under 16 è il primo, ma non l’unico, perché l’anno successivo, sempre con l’Inter, baby Stankovic si ripete e diventa Campione d’Italia con l’Under 17“.

(Fonte: Tuttosport)