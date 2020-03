Inter-Juve, Icardi è l’inizio. La realtà è che sarà un altro il talento ad accendere il derby

La questione relativa al futuro di Mauro Icardi senz’altro farà discutere in sede di mercato la prossima estate. Ma la realtà dice che sarà un altro il talento assoluto ad accendere il derby d’Italia combattuto da Beppe Marotta e Fabio Paratici. Inter e Juventus, infatti, sono pronte a sfidarsi senza esclusione di colpi per Sandro Tonali, campioncino del Brescia (20 anni il prossimo 18 maggio) che in questo campionato ha fatto impazzire tutti. E non solo in Italia, dato che all’estero lo seguono anche Chelsea e PSG:

“Attenzione sempre alta alla pista italiana. Sandro Tonali compirà vent’anni il 18 maggio, ma è già pronto per una big. Oltre alla Juventus, sulla situazione del centrocampista si sono informate le milanesi, il Napoli, la Fiorentina, il Chelsea, il Psg. Occhio, però, agli ottimi rapporti che legano l’entourage del fanciullo ai dirigenti juventini“, scrive Tuttosport.

Insomma, sarà asta internazionale. Ma Inter e Juventus nei mesi scorsi si sono mosse con decisione. E tutto lascia pensare che partiranno per distacco dalla prima fila rispetto a tutte le altre.

(Fonte: Tuttosport)