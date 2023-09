Nosotti: “Frattesi può coesistere con Barella anche in Nazionale. Davide è uno che…”

Le parole di Marco Nosotti, giornalista di Sky Sport, in merito a Davide Frattesi, protagonista del successo dell'Italia sull'Ucraina

"Gli interpreti a centrocampo li abbiamo, stanno crescendo anche a livello internazionale e hanno grande qualità. Frattesi rappresenta la voglia di questi giovani ragazzi di mettersi in mostra, a volte anche troppo. E' uno dei centrocampisti che tirano di più in porta, può coesistere con Barella, Nicolò ha le capacità e conoscenze per cambiare ritmo di gioco e gestione palla. Frattesi col Sassuolo ha fatto il centrocampista a 2 e anche a 3. Da 2 faceva gol e assist, da 3 suggerisce l'assist e va a concludere".