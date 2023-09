TS – Da Pavard a Frattesi e Arnautovic: Inter, dopo il derby inizierà il turnover

Si avvicina l'inizio della fase a gironi della Champions League, e con essa l'inizio degli impegni ravvicinati per le formazioni partecipanti. In casa Inter si attende questo momento per vedere come Simone Inzaghi gestirà la rosa a disposizione. Sono in tanti a scalpitare, come scrive Tuttosport: "Per molti degli altri nuovi arrivati questa potrebbe essere l'ultima partita vissuta inizialmente in panchina. Poi inizierà il giro delle rotazioni che darà il via al turnover in concomitanza con la partenza del percorso parallelo tra campionato e Champions League.