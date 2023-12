Inter, la notte in cui Calhanoglu è diventato leader: 4 ottobre 2022, Inzaghi ci ha visto lungo

Era il 4 ottobre 2022 e Hakan Calhanoglu si trasformò in leader di questa Inter, in uno dei centrocampisti più forti del mondo

Era il 4 ottobre 2022 e Hakan Calhanoglu si trasformò in leader di questa Inter, in uno dei centrocampisti più forti del mondo. Nello specifico, in uno splendido regista. Era in occasione della partita vinta contro il Barcellona a San Siro in Champions League, tra l'altro proprio grazie a un suo gol da fuori area. Inzaghi ci aveva visto lungo: