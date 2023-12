Inzaghi è cresciuto, è in pieno possesso del mondo Inter. La sua squadra non ha limiti

"Inzaghi vede le stelle, vede con fiducia la possibilità di affiancarsi ai migliori allenatori della storia dell’Inter. Questa è la sua migliore partenza, mai in questo triennio nerazzurro aveva raccolto 35 punti. Conte al primo anno in 14 partite ne fece 37, di più, ma non vinse lo scudetto, e sopra ci sarebbero pure il Mou del Triplete, il Mancini del 2006-07 e pure il Trap nello scudetto dei record. Nel calcio come nella vita, poi la differenza sui giudizi la fanno i risultati. Questo lo sa Inzaghi per primo, che non a caso a Napoli ha fatto la battuta sui commenti già pronti alla fine del primo tempo di Lisbona. Ma è giusto inserire il grandangolo, provare ad allargare un po’ il punto d’osservazione. Con Mazzarri, Simone è l’unico allenatore tra le teoriche pretendenti al titolo a non aver ancora mai vinto uno scudetto. È uno svantaggio in termini di esperienza, ma Inzaghi sta dimostrando di sapere come colmarlo".