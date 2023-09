Novellino: “Ora l’Inter ha imparato una cosa in più. Mi piace tantissimo…”

“Il giocatore che mi piace di più è Leao. Calhanoglu, poi, è migliorato tantissimo in verticalizzazione. Sono giocatori che cambiano davvero il modo di giocare. Mi piace tantissimo anche Bastoni che crea superiorità numerica con molta personalità”.

“Pulisic è un giocatore che dà tanta qualità ed è un'alternativa a Leao in campo. Il derby, comunque, si gioca sulla voglia di vincere”.

“Inzaghi è stato un mio giocatore alla Sampdoria. Pioli è un amico. Sono tutti e due bravi. Sono due che non sono venditori di fumo ma sono tatticamente perfetti. A me il Milan quando gioca piace. Inzaghi sotto il punto di vista del gioco è migliorato tanto. Si giocherà molto sulla tattica. Thuram, poi, è molto più bravo a legarsi con Lautaro rispetto ai suoi vecchi compagni. Il Milan potrebbe avere delle difficoltà a riuscire a prenderlo”.

"Secondo me sì perché sono squadre forti. Sono state costruite molto bene”.

