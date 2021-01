SM – Inter, Bc Partners ha pronta un’offerta. Nulla da escludere su Eriksen e sul futuro di Conte

In casa Inter è un momento di passaggio nella questione societaria ed è un momento delicato anche sul campo. Dopo il pari con la Roma è finito sotto accusa Conte con i suoi cambi, ma contro la Juventus la squadra interista ha la possibilità di fare i tre punti e rialzare subito la testa.

A SportMediaset hanno parlato del momento nerazzurro: “Continuano i contatti tra Suning e il fondo BC partners che sta esaminando i conti nerazzurri. Pronta un’offerta non solo per una quota di minoranza. In un mercato condizionato dalla crisi globale non si può escludere che Eriksen possa rimanere a Milano alla fine. I dirigenti cercano comunque qualcuno che lo possa prendere in prestito e contribuire almeno al pagamento dell’ingaggio ma i 7.5 mln di stipendio sembrano sempre più una montagna ed è difficile anche qualsiasi idea di scambio. Per questo il danese potrebbe diventare una risorsa sul campo già in Coppa Italia contro la Fiorentina”.

“Conte, dopo il pari con la Roma, è sul banco degli imputati per i cambi sbagliati – hanno aggiunto al tg di Italia1 – dovrà essere bravo a gestire le risorse e le forze e dovrà fare turn over cercando di restare in Coppa Italia. Poi ci sarà da inseguire la vittoria contro i bianconeri che manca dal 2016. A fine stagione si faranno i conti e si capirà se proseguire o meno insieme. Mai come in questo momento in casa nerazzurra non si può escludere nulla”.

