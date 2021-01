Boniek: “Conte personaggio straordinario. Vedo un solo problema nell’Inter”

Lo ha allenato quando giocava. Boniek ha parlato di Antonio Conte, allenatore dell’Inter, in questi termini: «Penso sia un personaggio straordinario. Un uomo che non ha paura di dire quello che pensa, di dire le cose come stanno. Non si accontentava già da giovane e questa cosa la vedo ancora. C’è tanta gente che lo critica ma al primo anno nell’Inter ha quasi vinto l’Europa League. Quest’anno non sta andando come volevano tutti gli interisti ma non è facile anche giocare senza pubblico. Forse l’unico problema che vedo nell’Inter è che il gioco si appoggia molto su Lukaku, giocatore straordinario. Forse si dovrebbe poggiarsi anche su altri giocatori perché di giocatori bravi l’Inter ne ha parecchi».

(Fonte: Tiki Taka)