I nerazzurri, grazie al successo per 2-1 contro il Verona, hanno concluso al primo posto dopo queste 19 giornate

L’Inter si è laureata campione d’inverno in Serie A per la 18a volta nella sua storia (meno solo della Juventus, 28): in 10 delle precedenti 17 ha poi vinto lo Scudetto a fine stagione.