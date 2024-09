Carmine Nunziata, ct dell'Italia Under 21, ha parlato alla vigilia del match contro la Slovacchia, gara di qualificazione ai prossimi Europei di categoria: "Ci aspetta un avversario totalmente diverso rispetto a San Marino. Troveremo una squadra organizzata, con buoni giocatori: sarà una partita dura e difficile, ma sarà una partita da giocare come abbiamo fatto tutte le altre, con intensità, voglia e determinazione nel raggiungere un obiettivo per noi molto importante".

"Prati e Fazzini indisponibili? Dispiace aver perso due giocatori importanti, ma ce ne sono altri che se chiamati in causa sapranno fare bene. L'idea è quella di cambiare qualcosina, ma abbiamo ancora un allenamento a disposizione per valutare. La squadra sta bene. Siamo a inizio campionato, non tutti giocano ma la motivazione di raggiungere un obiettivo ti fa dare qualcosa in più. Speriamo che i ragazzi trovino continuità e spazio per tutto il campionato: quando si dà loro fiducia, loro la ripagano".